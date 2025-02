Primeiras casas definitivas para desabrigados pela enchente devem ser entregues em março

Sim, atrasaram. Mas agora estão quase prontas. As primeiras 50 das 500 casas de R$ 110 mil e 44 metros quadrados doadas a desabrigados pela enchente serão entregues até o final de março em Muçum, um dos municípios mais afetados pelo dilúvio de maio de 2024.

Como é possível ver pelas fotos, a construção está adiantada, mas a presidente do Movimento União BR, Tatiana Monteiro de Barros, diz que será preciso esperar mais um pouquinho para que sejam entregues mobiliadas e até com enxoval:

— Buscamos mais 30 empresas para doar, para que cada casa seja entregue completa, mobiliada e até com jogo de lençol.

Em julho do ano passado, a previsão era de entrega em três meses, mas uma série de circunstâncias, que passam pelas características dos terreno para receber as unidades, aumentaram o prazo em mais seis meses.

As obras das casas são financiadas com doações de empresas feitas ao Movimento União BR, especializado em atuar em emergências. O governo do Estado e as prefeituras atuaram na definição dos terrenos. A escolha das famílias que vão receber os imóveis será feita pela área de assistência social de cada município.

— Móveis e eletrodomésticos são comprados localmente, para que o dinheiro destinado ao Rio Grande do Sul fique no Estado. Compramos 10 geladeiras, cinco fogões em cada loja. Só trazemos de outro lugar o que não estiver disponível — detalha Tatiana.

Conforme a presidente da organização, 10% das casas feitas em cada local serão feitas para pessoas com deficiência (PCD), que exigem áreas adaptadas. Em Muçum, serão cinco. O próximo município a receber as residências será Bom Retiro do Sul.

Esse é um sinal da concepção das casas, que segue os princípios ESG (governança corporativa, social e ambiental). As casas foram desenvolvidas pela Steelcorp, com método construtivo steel frame, que permite construção mais limpa e com menos desperdício. As obras passaram pela formação de mão de obra da ONG Mulheres em Construção. Algumas atuaram na obra da própria casa, outras vão seguir na profissão.

A lista dos doadores

Itaú, Itaúsa, Steelcorp, Leroy Merlin, Tramontina, Lorenzetti, Fundação Marcopolo, Instituto Leroy Merlin Obramax, Gerdau, Ulbra, Neymar Jr, Instituto Helda Gerdau, Banco Safra, Regenera RS, Banco Santander, Vakinha, Brazil Foundation, Brazil Soul Found, Siemens, Latam, FSB, C6 Bank, Grant Thornton, Suvinil, Eliane, Astra, Japi, Instituto Conceição Moura, Agência Multicase, Esmaltec, N.ideias, Siemens, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Siemens Caring Hands, Febraban, Vedacit, Vibra, Esportes da Sorte, Fundação Amor Horizontal, VNP Advogados, Fabio Cury, Instituto Oliva, Instituto PHI, Movimento Bem Maior, Instituto da Criança, Parque Caracol, Grupo Iter, Mirolog, Instituto Mulheres em Construção, Brewing Hope for RS e Hops Company.

O que é o Movimento União BR

O Movimento União BR é uma organização especializada em campanhas em emergências e catástrofes. Criada por Tatiana Monteiro de Barros durante a pandemia de covid-19, em 2020, a entidade já prestou ajuda humanitária a cerca de 26 milhões de pessoas e 4 mil ONGs em rede.

Desde o dilúvio de maio de 2024, atua como repassadora de doações de grandes empresas , antes para envio de itens básicos, agora para reconstrução de infraestrutura. O Movimento União BR construiu escolas e moradias para reparos da enchente de setembro de 2023. A organização é apartidária e não tem qualquer ligação com partido político quase homônimo.