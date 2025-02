Por que nem a confirmação de tarifa de Trump faz dólar subir de volta a R$ 5,80

Nem a oficialização da tarifa de 25% sobre todas as importaçõ es de aço e alumínio dos Estados Unidos fez o dólar voltar a subir para o patamar de R$ 5,80. A confirmação até trouxe nervosismo ao câmbio no início desta terça-feira (11), quando a moeda chegou a ser cotada em R$ 5,805, mas – outra vez – não sustentou. O fechamento foi em leve baixa de 0,31%, para R$ 5,767 .

O movimento sugere que o mercado está mais cético em relação às ameaças do republicano, que corre o risco de passar a anunciar "a última de Trump" . Analistas observam que, após o exagero no final do ano passado , agora há maior cautela, diferenciado bravatas de medidas de real impacto econômico.

É bom lembrar que a promessa de campanha de Donald Trump de elevar os impostos sobre produtos importados tem grande potencial de abalo no câmbio por aumento de preços no mercado americano, o que afasta cortes de juro por lá e atrai investidores. E nem uma declaração de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), de que "não há pressa" em baixar o juro por lá, pesou no dólar. Há poucos meses, teria provocado estragos no real.