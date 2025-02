Nem alta na inflação dos EUA faz o dólar subir

É verdade que nesta quarta-feira (12) a moeda americana fechou perto da estabilidade , com oscilação para baixo de 0,08%, para R$ 5,763 . Mas já é a quarta sessão consecutiva de baixa , todas com dados que costumavam, dias atrás, servir de alavanca para a cotação do dólar .

O que vem aliviando o dólar há semanas é a percepção de que houve exagero no final do ano passado . Agora, portanto, ocorre uma correção da depreciação da moeda brasileira .

Um sinal de possíveis negociações para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia – o que diminuiria a incerteza global e permitiria alguma normalização de preços – também fez o dólar murchar. Depois de um telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, Trump afirmou que as negociações com a Rússia começarão "imediatamente".