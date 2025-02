Mercado acentua expectativa de desaceleração na economia após ata do Copom

A atual composição do Copom: Izabela Moreira Correa (Integridade Pública), Gabriel Galípolo (presidente), Gilneu Vivan (Regulação), Rodrigo Alves Teixeira (Administração), Diogo Guillen (Política Econômica), Ailton Aquino dos Santos (Fiscalização), Paulo Gomes (Sistema Financeiro), Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais), Nilton David (Política Monetária). Raphael Ribeiro / Divulgação

Uma perspectiva de desaceleração da economia alimentou o debate, no mercado financeiro, se o Banco Central (BC) comandado por Gabriel Galípolo seria "falcão" ou "pomba". No primeiro Relatório Focus apresentado depois da publicação da ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o "consenso do mercado" – projeção da maioria entre a cerca de uma centena de economistas consultados – encolheu a previsão de crescimento do PIB neste ano.

Até a semana passada, a projeção de expansão da atividade econômica era de 2,06%. No relatório distribuído nesta segunda-feira (10) pelo BC, recuou para 2,03%. É pouco? Sim, é pouco. Mas considerando que o mercado já havia elevado essa previsão, semanas atrás, é algo.

Para esclarecer: não se trata de "torcer contra" o crescimento econômico. O ponto é que o BC está aplicando um choque de juro com objetivo, exatamente, de moderar a expansão da atividade. Se os indicadores se comportam como o esperado, o choque pode ser mais limitado. Se não, existe o risco de que seja ampliado. E no mesmo relatório, a maioria elevou a projeção do IPCA para 2025, de 5,51% para 5,58%.

O aumento do juro é a única ferramenta que o BC tem para frear a inflação. O governo Lula chegou a discutir medidas para tentar frear preços, mas a essa altura deve ter se convencido de que tem pouco a fazer de forma efetiva.

Caso a aplicação de tarifa de 25% sobre aço e alumínio seja confirmada, existe risco de nova alta do dólar, o que pressiona a inflação. Ter a perspectiva de uma mera desaceleração, com tantos riscos no horizonte, pode ser a melhor perspectiva para a economia brasileira.