Guerra comercial leve e ata do Copom dura levam dólar à maior sequência de queda do real

Desde 20 de janeiro, data da posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o dólar só cai . E houve nova queda nesta terça-feira (4), de 0,76%, levando a moeda americana a R$ 5,771, menor cotação desde 19 de novembro . Agora, a sequência de 12 quedas seguidas já é a maior da história do real

Um dos motivos é o próprio Trump. O republicano havia anunciado o início de uma guerra mundial comercial , com tarifas de 25% para México e Canadá e de 10% para China. No entanto, os países vizinhos aceitaram exigências de Trump e escaparam do imposto de importação por ao menos um mês.

Dados do mercado de trabalho dos EUA também favoreceram a queda do dólar, mostrando que a economia do país pode estar desacelerando. O cenário aumenta as chances de corte de juro americano, que teriam potencial de ajudar a atrair investidores para o Brasil, que opera em ciclo de alta de Selic — reforçada na ata do Copom desta terça-feira —, por aumento de diferencial de juro, ou seja, elevação da enorme diferença que já existe entre a taxa americana e a nacional.