Gigantes de raiz gaúcha vão reciclar 10 mil toneladas de sucata por ano

Volume corresponde a um terço do que é gerado pela Randoncorp.

Depois de unir negócios na Addiant e , as gigantes gaúchas Gerdau e Randoncorp ampliaram a parceria para A economia circular. Fecharam acordo para reciclar a sucata metálica gerada pela Randoncorp , sobretudo a partir da montagem de carrocerias, operação que tem sede em Caxias do Sul.

O contrato prevê reciclagem de 10 mil toneladas de sucata por ano , o que corresponde a um terço do volume gerado pelas unidades da Randoncorp no país. Os resíduos industriais são coletados e transportados para a usina da Gerdau em Charqueadas , onde a sucata é reaproveitada na produção de aço, que pode ser vendido de novo à própria Randoncorp ou a outras empresas interessadas.

O restante do que é gerado pela empresa de Caxias do Sul, cerca de 20 mil toneladas de sucata, já é reaproveitado na fundição, processo para transformação de resíduos em subprodutos da indústria a partir da aplicação de metal aquecido e líquido sobre um molde. A Gerdau converte em aço cerca de 11 milhões de toneladas de sucata por ano.