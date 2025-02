Entenda a polêmica do aço que envolve EUA, China e Brasil

Muito antes de Donald Trump vencer a eleição para a presidência dos Estados Unidos, o mercado internacional de aço já vivia em tensão . A decisão de Trump de taxar em 25% todas as importaçõ es de aço e alumínio de seu país agravou o quadro, especialmente com uma acusação específica ao Brasil.

Para não ficar com alta ociosidade nem estocar quantidades enormes, a China passou a vender aço no mercado internacional a preços baixos. O Brasil foi um dos países afetados, com a indústria nacional apontando "invasão" ainda em 2023. Depois de repetidas queixas e ameaças de demissão no setor, o governo adotou medidas cautelosas de proteção comercial.