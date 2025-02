Em ano de cheia histórica, Porto Alegre registra número recorde de novas empresas

Porto Alegre teve registro de 40,7 mil novas empresas em 2024, maior número anual desde 2021 , início do levantamento da Sala do Empreendedor, serviço vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Turismo e Eventos.

Em comparação com 2023, houve aumento de 6% em abertura de empresas. Segundo a coordenadora da Sala do Empreendedor, Daniela Braga, há relação com a melhora no ambiente para formação de novos negócios.