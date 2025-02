Dólar recua após intervenção do BC e volta a fechar abaixo de R$ 5,70

Uma injeção do Banco Central (BC) de US$ 3 bilhões no mercado de câmbio em leilão de linha – que embute compromisso de recompra – fez o dólar cair. Com maior oferta de moeda, a cotação costuma baixar. É a terceira intervenção da autarquia só na gestão de Gabriel Galípolo, que começou em 1º de janeiro.

Duas notícias do Tesouro Nacional também acalmaram o mercado de câmbio. Informações preliminares sobre a emissão de títulos em dólares no mercado internacional, anunciada pelo Tesouro nesta terça-feira, apontam demanda maior do que a esperada. Significa que há interesse de investidores de aplicar no Brasil, o que fortalece o real. Ainda houve venda de todo o lote de 5 milhões de Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B), o que também evidencia o apelo.