Dólar ignora deslizes de Lula e volta a cair para R$ 5,764, o menor desde 18 de novembro

Como na véspera , o dólar ensaiou subir ao patamar de R$ 5,80 na manhã desta quinta-feira (6). No entanto, a moeda americana perdeu força durante o pregão e fechou em R$ 5,764, ignorando declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que poderiam ter estressado o câmbio .

Nem uma nem outra fez muito preço, contrariando momentos anteriores. O mercado preferiu manter o alívio com a limitação da guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e com dados que apontam uma desaceleração da economia dos EUA. O número de pedidos semanais de seguro-desemprego, uma indicação de demissões, veio acima do esperado pelo mercado. Dados fracos do mercado de trabalho americano mostram maior esfriamento da atividade econômica.