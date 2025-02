Dólar cai a R$ 5,815 na 11ª baixa seguida, uma das mais longas da história recente

Em relação ao conjunto de moedas de países desenvolvidos, no entanto, o dólar avançou cerca de 0,6%, embora também tenha perdido valor (0,8%) ante o peso mexicano.

Ainda houve outro sinal de moderação na política tarifária americana . A previsão é de que comece a ser aplicado nesta terça-feira (4) imposto de importação de 25% sobre produtos do Canadá. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, já anunciou que haverá reciprocidade . e há conversas em progresso entre os dois governos.

Mais cedo, após conversa com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, houve acordo para pausar por um mês a aplicação das tarifas de 25% sobre produtos mexicanos. Em troca, o México deve reforçar a segurança na fronteira com os EUA.