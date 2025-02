Cresce número de interessados em alugar imóvel, diminui o dos que querem comprar

A segunda edição do Índice de Confiança no Setor Imobiliário – Loft, que mede a percepção dos consumidores sobre o mercado imobiliário, apontou crescimento no número de moradores de Porto Alegre que planejam alugar um imóvel nos próximos seis meses. Mas a proporção dos interessados em comprar um imóvel no mesmo período diminuiu.