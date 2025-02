As desculpas do Brasil para aderir ao cartel do petróleo

Silveira, Lula e Rui Costa, da Casa Civil, em fase petroleira, com uniforme da Petrobras.

Adiada desde as vésperas da COP28, a adesão do Brasil à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) finalmente foi formalizada. Quem deu a palavra final foi o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) , em reunião realizada nesta terça-feira (18).

A decisão é tomada em plena onda fossilizante do governo Lula, quando o presidente pressiona o Ibama, órgão regulador federal, para conceder licenças para exploração na Margem Equatorial e ameaça adotar medidas heterodoxas para baixar preços, como distribuir combustíveis de forma direta pela Petrobras, que não tem estrutura de distribuição para isso.

Para tentar compensar a associação ao cartel da matéria-prima fóssil – enfim, é essa a natureza da Opep –, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que também foram aprovadas as entradas do Brasil na — Agência Internacional de Energia (AIE) e na Agência Internacional para as Energias Renováveis (Irena).