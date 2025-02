Após atingir menor cotação em três meses, dólar sobe e fecha acima de R$ 5,70

O alívio do dólar abaixo de R$ 5,70, menor cotação desde novembro, teve pouca duração . Já nesta segunda-feira (17), a moeda americana voltou a cruzar a barreira – desta vez, para cima – e fechou em R$ 5,712 resultado de oscilação positiva de 0,29% .

Após uma sessão de queda mais forte, analistas observaram ajuste de cotação nesta segunda-feira. Ainda há outro motivo para maior volatilidade: é feriado nos Estados Unidos , e o mercado está fechado por lá, o que diminui o número de movimentações no câmbio.

É bom lembrar que o real tem um dos melhores desempenhos frente ao dólar no acumulado de 2025. No entanto, o Relatório Focus apresentado nesta segunda-feira mostra que a maioria do mercado ainda vê a moeda americana em R$ 6 neste ano.