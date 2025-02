"A última de Trump": recuos depois de ameaças podem minar arma de negociação?

A resposta da China foi considerada "calibrada" , evitando uma escalada desmedida de medidas protecionistas. E pouco antes do anúncio oficial das medidas em Pequim, Trump informou que fará um contato por telefone com o presidente chinês Xi Jinping . Parece ser um novo sintoma do que o ex-secretário de Comércio Exterior Welber Barral diagnosticou como uso da "imprevisibilidade um mecanismo de negociação" .

É a famosa "negociação com a faca no pescoço", que dá pouca margem de manobra aos países ameaçados , como ocorreu com México e Canadá , que aceitaram pedidos de Trump para evitar a aplicação das tarifas por ao menos um mês. Para Barral, é difícil que o presidente americano perca a credibilidade depois dos recuos exatamente porque o comportamento errático sugere que ele pode fazer qualquer coisa, inclusive nada. Mas quem vai pagar para ver?

Um dos problemas de as ameaças se tornarem "a última do Trump" é que, mesmo que as tarifas sejam suspensas ou retiradas, provocam efeitos. Na segunda-feira (3), derrubaram as bolsas americanas, a tradicional e a de tecnologia (Nasdaq) – inclusive as ações da Tesla, de seu "first buddy" Elon Musk – e as moedas dos países alvo, como dólar canadense, peso mexicano, euro.