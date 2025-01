Quanto uma fusão entre Azul e Gol concentraria os voos do Salgado Filho

Caso avance uma eventual fusão entre Azul e Gol , 65% dos voos domésticos do aeroporto Salgado Filho , em Porto Alegre, ficariam concentrados em uma única empresa. Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Azul e Gol dominam cerca de 60% do mercado nacional .

No aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, a empresa que pode surgir a partir da fusão entre Azul e Gol teria 75% de participação em voos domésticos. Em Passo Fundo, o grupo concentraria 66% das opções. Como a Latam tem pouca atividade em Pelotas, a negociação criaria uma gigante responsável por 96% das operações no sul do Estado.