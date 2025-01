Projeção de inflação sobe pela 15ª semana seguida às vésperas de nova pancada no juro

No relatório Focus apresentado pelo Banco Central (BC) com as estimativas da maioria entre mais de uma centena de economistas, o IPCA projetado para o ano aumentou de 5,08% na semana anterior para 5,5% agora. É um dos maiores saltos semanais na projeção, justo depois de dias em que o governo discutiu medidas para tentar frear a alta de preços de alimentos, com resultados pouco convincentes.