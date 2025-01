Maiores projetos de investimento da Braskem são fora do Estado

Roberto Ramos, CEO da Braskem, durante anúncio de aporte. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois de anunciar investimento de R$ 306 milhões na ampliação e modernização de um de suas unidades no polo petroquímico de Triunfo, a Braskem tem projetos maiores, mas a tendência é de que sejam implantados fora do Estado. Outros R$ 33 milhões são de um projeto da Innova já em execução.

Conforme Roberto Ramos, CEO da Braskem, o aporte na planta PE 4, que produz polietileno linear de alta e baixa densidades, usado principalmente para filmes plásticos de embalagem, tem como objetivo não só aumentar a capacidade, mas "torná-la mais eficiente".

— A gente ganha produtividade, reduz o custo de produção, e como consequência, aumenta também o volume produzido. É o nosso principal investimento feito sob a égide do Reiq. Fizemos aqui em 2023 o aumento da capacidade de eteno verde (matéria-prima básica do setor feita com etanol de cana-de-açúcar em vez de derivado de petróleo). A relevância é menos na quantidade e mais na qualidade, com maior competitividade e melhores resultados.

A Braskem tem grandes projetos previstos, mas dois dos maiores não devem ser no Rio Grande do Sul. Um é na produção de eteno verde, um dos focos de Ramos no cargo.

— Temos posição de liderança mundial nesse produto e vamos defendê-la aumentando nossa capacidade. No Brasil, certamente, vamos iniciar um projeto se não neste ano, no próximo. Ainda precisamos da autorização do conselho de administração (órgão que aprova decisões estratégicas da companhia).

A coluna perguntou se seria no Estado, único polo que tem esse tipo de produção, Ramos respondeu:

— Não necessariamente. Pode até ser, mas é mais provável que seja mais perto da produção de matéria-prima.

A produção de etanol hoje é concentrada em São Paulo. A ambição da Braskem é levar a capacidade atual de 260 mil toneladas/ano para 1 milhão de toneladas/ano até 2030, o que levaria a um oitavo da produção total da companhia no Brasil e no mundo.

— Essa posição de mercado vamos defender até a morte — avisou Ramos.

Outro grande projeto da Braskem é de uso de gás natural extraído do pré-sal como matéria-prima. A substituição do eteno – feito de nafta, um derivado do petróleo – por etano – derivado do gás – é considerada essencial para dar competitividade ao setor. Foi o que permitiu redução de custo às matérias-primas petroquímicas americanas graças ao gás de xisto (ou folhelho) e Donald Trump prometeu incentivar em seu discurso de posse.

— Temos esperança de ter acesso ao etano que está sendo produzido pela Petrobras e chega em Itaboraí. Vamos negociar para ampliar a produção da nossa planta de Duque de Caxias (cidade da Baixada Fluminense). Isso está encaminhado. Passa por processo de negociação do preço do gás para viabilizar o investimento. Esse é muito grande, de cerca de US$ 600 milhões (pelo câmbio atual, cerca de R$ 3,6 bilhões).

O que é o Reiq e como funciona

O Reiq havia sido extinto no governo Bolsonaro, em janeiro de 2022. O setor pressionou pela reativação e o governo Lula e o Congresso atenderam o setor e reativaram o regime especial, o que ajudou a indústria a retomar parte da competitividade. Originalmente, previa 3,65 pontos percentuais. Foi reativado no governo Lula, de forma mais limitada:

1. O Reiq operacional, destinado a reduzir a distância do custo de produção do Brasil em relação a outros países, abate 0,73 ponto percentual do PIS/Cofins. A única contrapartida é manter empregos.

2. O Reiq Investimentos abate 0,73 mais 1,5 ponto percentual (2,23 pontos no acumulado), mas nesse caso as beneficiadas se comprometem a fazer investimentos de expansão de capacidade e gerar novos empregos.