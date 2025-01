Agora sim, dólar cai mesmo abaixo de R$ 6

O dólar desceu abaixo de R$ 6 às 10h54min desta quarta-feira (22) e, desde então, opera com maior distância da barreira psicológica, com mínima de R$ 5,928. No início desta tarde, está por volta de R$ 5,93. E desta vez, não se trata apenas de uma oscilação para baixo: a cotação cai mesmo, 1,57%.