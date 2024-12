Que setores da indústria gaúcha temem o acordo UE-Mercosul

Embora a maior parte da indústria brasileira torça pelo acordo entre União Europeia e Mercosul , alguns segmentos temem os efeitos da redução das tarifas, ou seja, das alíquotas do imposto de importação.

No Estado, as preocupações se concentram na produção de queijos e vinhos, mas também nas fabricantes de máquinas, equipamentos e eletroeletrônicos, afirma Aderbal Lima, coordenador do Conselho de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs).