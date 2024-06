Em suporte aos municípios gaúchos de Cruzeiro do Sul e Lajeado, a ONG ChildFund Brasil oferece treinamento aos voluntários que trabalham em abrigos. Ensina boas práticas para acolhida e convivência com crianças. Também apoia a P&G em treinamentos, colaborando com a distribuição de cerca de 1 milhão de sachês purificadores de água.