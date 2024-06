Quando conversou com a coluna por telefone, o superintendente regional do Sesi-RS, Juliano Colombo, estava na sede da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, braço da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs) que já doou cerca de 1 milhão de quilos de alimentos aos afetados pela enchente no Estado. Essa foi uma das justificativa de Colombo para destacar que a atuação do setor já tem "histórico" - e seguirá "por quanto tempo for necessário". Com orçamento de R$ 65 milhões de todo o setor industrial, o Sesi-RS instalará 80 tendas de campanha equipadas com materiais para atendimentos de saúde e ajudará 200 escolas gaúchas com apoio pedagógico, mobiliário e em materiais didáticos. Serão beneficiadas cidades da Região Metropolitana, dos vales do Taquari e Rio Pardo e da Região Sul.