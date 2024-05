Em apoio à recuperação da sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e do setor gaúcho, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) já havia sinalizado que faria aporte, mas sem valor definido. Foi decidido, na última quarta-feira (22), que a agência e outros atores somarão esforços para alcançar os R$ 50 milhões necessários.