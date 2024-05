Além de oferecer condições especiais para afetados por tragédia no Rio Grande do Sul, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander somam-se à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a outros bancos associados (BTG Pactual, Safra, Pine e UBS) para fazer doações que chegam a R$ 126 milhões.