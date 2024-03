Uma tecnologia especial em laminados termoplásticos desenvolvida por uma empresa do Rio Grande do Sul permite que resíduos de garrafas PET sejam transformados em um novo produto. Eles estão na composição da linha 3500, criada pela Artecola, de Campo Bom, para aplicação como reforço estrutural em calçados. São usados, por exemplo, na parte interna do calcanhar, para manter a forma do sapato a cada pisada.