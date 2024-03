Detentora da Olympikus e representante da Under Armor e da Mizuno no Brasil, a Vulcabras obteve faturamento recorde de R$ 3,2 bilhões, em 2023. E 15% desse valor veio de uma das mais recentes apostas da Olympikus, a linha de tênis de alta performance, chamada Corre. O modelo Supra, lançado na última segunda-feira (4), é, inclusive, apelidado de "Ferrari dos tênis" pelo CEO do grupo, Pedro Bartelle. O calçado esportivo é montado com as peças mais tecnológicas que saem do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da organização, localizado em Parobé. Apesar da recente novidade, a Vulcabras já engatilha um novo tênis, focado no alto amortecimento e conforto, que estará disponível em lojas a partir do segundo semestre de 2024, custando R$ 500. A Olympikus está na corrida por um mercado mais democrático, como afirma Bartelle.