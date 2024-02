Criado como Laboratório Industrial Farmacêutico, o Lifar faz parte do grupo Panvel, com um detalhe: é mais antigo, fundado em 1969, enquanto a rede de farmácias com esse nome foi criada em 1973, com a fusão da Panitz com a Velgos. O Lifar era da Panitz, enquanto a Velgos tinha outro, o Sanitas, ainda anterior, de 1932.