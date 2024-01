Correção: a Polícia Federal esclareceu que encontrou computador da Abin na casa do vereador do Rio Carlos Bolsonaro. Esse achado ocorreu em outro local que foi alvo de busca e apreensão nesta segunda-feira (29), a casa do militar Giancarlo Gomes Rodrigues, ex-assessor do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que chefiou a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).