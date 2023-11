No Estado para participar das celebrações dos primeiros 10 anos do I Fashion, shopping de descontos de Novo Hamburgo, o diretor de operações do grupo Iguatemi, Charles Krell, afirmou que o modelo é um sucesso, com ocupação praticamente total - só estão disponíveis dois pequenos espaços na área de alimentação. Mesmo assim, não há planos de curto prazo de criar novos empreendimentos desse tipo. Só existe outro em Tijucos (SC), aberto há cinco anos.