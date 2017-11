Vietnã (foto), Polônia e o Estado do Texas (EUA) são expositores estreantes no Festuris – Feira Internacional de Turismo, que ocorre em Gramado entre os dias 9 e 12. Marta Rossi, da empresa promotora, prevê que a feira de negócios movimente valor 7% acima do gerado na edição anterior, com perspectiva de superar R$ 280 milhões.

Mesmo em tempos de desintermediação do turismo, agências ainda são relevantes em roteiros especializados, como os relacionados ao alto luxo – haverá estande exclusivo para o segmento, com entrada para credenciados –, aventura, religião e até saúde.

A 29ª edição do Festuris mostra como Gramado e o RS ganharam visibilidade no mapa do turismo, avalia a empresária. Além da feira, que terá 350 estandes de 65 destinos, pelas manhãs se realiza o congresso, com foco em empreendedorismo e participação de Caito Maia, CEO da Chili Beans, além do ministro Marx Beltrão.