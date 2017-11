Começa no dia 10 e vai até 26 a 11ª edição nacional e segunda de 2017 em Porto Alegre do Burger Fest, com 17 casas com receitas inéditas na capital gaúcha. O evento se apresenta como o maior do mundo em hambúrgueres. Os números são gigantes: mais de 1,2 sanduíches consumidos e mil restaurantes participantes em 20 edições pelo Brasil, girando R$ 90 milhões de reais em vendas em cinco anos.