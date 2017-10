Após a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ter revogado no início do mês a licença da usina termelétrica em Rio Grande que pertencia ao grupo gaúcho Bolognesi, foi protocolado nesta quinta-feira recurso para tentar reverter o quadro e manter de pé o investimento de R$ 3 bilhões. A decisão foi baseada no entendimento de que a Bolognesi não tinha condições financeiras de levar o projeto adiante, mas à época o empreendimento começava a ser repassado à norte-americana New Fortress Energy.