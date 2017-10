Rivalidades entre cidades são folclóricas e até comuns no Rio Grande do Sul, mas esta tem um propósito que interessa a todos, especialmente quem precisa de agilidade na abertura de negócios. A prefeitura de Lajeado ficou sabendo de um bem-sucedido projeto para acelerar a concessão de alvarás em Farroupilha.

O secretário da Fazenda de Lajeado, Douglas Sandri, não se contentou em fazer benchmarking. Desafiou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Roque Severgnin, e o coordenador da Sala do Empreendedor de Farroupilha, Gabriel Tavares: quem alcançasse primeiro a meta de entregar 90% dos alvarás em até 24 horas – no caso de negócios sem impacto ambiental, claro – ganharia um churrasco. Em Lajeado, saiu de zero em maio e chegou a 85,5% em setembro. Ao ouvir que é um ótimo resultado, reagiu: