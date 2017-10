Desde que Xi Jinping, atual presidente da China, apareceu na capa da revista britânica The Economist, referência para o universo econômico, sob o título "O Homem mais Poderoso do Planeta", pouco antes do 19º Congresso do Partido Comunista no Grande Palácio do Povo de Pequim, aumentou a necessidade de entender líder e país. Mr. Xi (na China, o sobrenome vem antes do nome) foi equiparado a Mao Tsé-tung no congresso, e a China Todos sabem que a China deve ser a nova superpotência do planeta, mas história, hábitos e idioma ainda são um mistério para a grande maioria dos ocidentais.



A Grande Muralha (2016)

Esse é mais para se divertir do que para aprofundar conhecimentos, mas tem elementos informativos. Dois mercenários em busca de um dos tesouros chineses _ pó negro, ou pólvora _ esbarram com o início da construção do monumento mais conhecido do país. Aborda a lenda, não a história, com ecos de Game of Thrones e até Narcos, porque tem Pedro Pascal (Javier Peña, agente do DEA na série).

Verão da Liberdade (2007)

O título em português é uma ironia com o filme, que foi proibido China tanto pelo conteúdo de comportamento quanto político. A trama é universal _ jovem do interior vai estudar na capital e encontra liberdade e um relacionamento perigoso. Mas o cenário é o protesto na Praça da Paz Celestial de 1989 e a desilusão dos jovens da época após a violenta repressão armaram a controvérsia.

Flores do Oriente (2011)

Aborda um dos vários momentos dos conflitos entre Japão e China, no caso o dos anos 1930. Também tem trama universal, mesmo com foco em episódio histórico essencial da história oriental, o Massacre de Nanquim, em que o exército japonês teria exterminado mai sde 200 mil chineses e estuprado 20 mil mulheres.

O Último Imperador (1987)

Mais antigo e pedagógico da lista, percorre toda a vida Pu Yi (John Lone), personagem do título. Vai das distorções do império e seus poderes absolutos, avança para a abdicação por uma revolta interna que derruba a monarquia e várias formas de governo-títere _ incluída a fase de conflitos com o Japão _ até a revolução de Mao Tsé-tung.