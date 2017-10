Tinha de ser agosto, esse mês com certa má fama no calendário. Depois que indústria, varejo e serviços fecharam no vermelho, era difícil esperar outro resultado, mas mesmo assim a queda de 0,38% no Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) interrompe o contágio positivo entre reação e atividade econômica. Os analistas se apressaram em avisar que isso não significa uma volta à recessão, mas ainda assim o dado traz sensação de frustação, até por vir acompanhado de novo agravamento da crise política.

O economista e professor dos MBAs da Fundação Getulio Vargas (FGV) Mauro Rochlin avalia que o resultado do amargo agosto será revertido nos próximos meses. Pondera que, mesmo com retração ante o mês anterior, há crescimento em relação ao mesmo período de 2016. Reforça que a queda foi puxada por fortes recuos em poucos segmentos de menor relevância. E lembra que o país está na antessala do Natal e das festa de fim de ano, período que movimenta comércio e serviços.

A visão benigna do resultado, porém, não é unânime. O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), que há um mês apontava "mais um passo para a recuperação", agora lamenta o "bimestre de retrocesso". Na avaliação da entidade, como os serviços dependem mais das condições efetivas da economia, ainda frágeis, enfrentam dificuldades em reagir de forma consistente. Da mesma forma, são menos beneficiados por fatores que ajudaram comércio e indústria, como a redução das taxas de juro que permitiram a algumas famílias voltar ao mercado de crédito.