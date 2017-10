No Rio Grande do Sul, os projetos de energia eólica desafiam as probabilidades, mas Jeff Bezos, o bilionário dono da Amazon, inaugurou seu novo parque em grande estilo, quebrando uma garrafa de espumante – ou seria um champanha com DOC? – no imenso aerogerador. Ao todo, o Amazon Amazon Wind Farm Texas tem 253 megawatts de capacidade instalada. Por lá, calcula-se que possa abastecer 90 mil famílias.