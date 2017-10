Amazon / Divulgação

Há mais de 10 dias, especulações sobre a ampliação da atuação da Amazon no Brasil provocam queda no preço das ações de empresas nacionais de varejo e preocupação em todo o segmento. Mas só nesta quarta-feira, véspera do início da venda de smartphones e acessórios, TVs, notebooks, videogames e outros produtos eletroeletrônicoso, a gigante global deu detalhes sobre como vai operar. Como a proposta é ser um marketplace (ponto de negócios), produtos usados também serão ofertados, com uma garantia extra da Amazon.

Como se previa, não está para brincadeira: são mais de 110 mil produtos de marcas como Samsung, Motorola e Sony, com pagamento em até 10 vezes sem juros claro, em cartões de débito ou crédito, ferramentas a que nem todos os brasileiros têm acesso – o que pode se tornar um diferencial para as redes locais que oferecem crédito independentemente do sistema bancário.

A estreia também prevê uma série de descontos em produtos específicos. E os clientes que comprarem entre a quinta-feira e 25 de outubro vão ganhar um eBook, já recheado com uma lista com mais de 40 livros digitais.

Conforme a Apple, o lançamento de seu marketplace para eletrônicos é "uma extensão da bem-sucedida trajetória da empresa em oferecer uma excelente experiência no segmento de livros a seus clientes em todo o país. Sabemos o quanto os brasileiros amam tecnologia, por isso estamos muito felizes com o lançamento do marketplace de eletrônicos". No Brasil, há mais de quatro anos a companhia oferece e-readers Kindle, livros digitais e físicos.