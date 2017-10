Afinal, porque o Brasil de 2017 voltou a discutir definição de condições de trabalho análogas à escravidão? A sensação de volta a um passado de horrores se sobrepõe, mas a discussão não é simplista. Como já ocorreu no Brasil antes, a discussão começou de forma legítima mas terminou atravessada, com a restrição excessiva das características do que se pode comparar à escravidão.

A falta de definição no Brasil já provocou dois pedidos de esclarecimento da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Por excesso de argumentação de um lado ou falta de noção de outro, as regras foram do excesso à escassez sem passar pelo bom senso. Da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a portaria do governo Temer foi considerada desastrosa. FHC ganhou relevância não só por seu próprio currículo, mas porque seu partido é espécie de fiador do grupo que ocupa o Planalto. O mais urgente é voltar à prancheta.