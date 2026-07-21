Receita da longevidade

Entre suplementos, superalimentos e rotinas impossíveis, uma reflexão sobre os limites da busca pela vida eterna. ZaynR / adobe.stock.com

O dia começa com uma corrida de madrugada, depois musculação e termina com ioga. Pela tarde, um treino aeróbico, natação, pilates e drenagem linfática. Mas sem exageros, no domingo não precisa fazer musculação, afinal, a ideia é relaxar.

Quebre o jejum com suco morno de limão. Não pode faltar no café da manhã iogurte grego desnatado com whey protein, kefir, frutas vermelhas, própolis, semente de abóbora, castanhas e alpiste. Para beber, kombucha e suco verde de alfafa.

Aproveite o momento do chá de cavalinha para os suplementos matinais: cápsulas de omega 3 e de linhaça, ácido fólico, fibras prebióticas, creatina, vitaminas do complexo B, beta-alanina, sulfato ferroso, colecalciferol e carbonato de cálcio. O melhor colágeno é de cartilagem de barbatana de tubarão. Acerte o nível de magnésio. Aliás, como a humanidade sobrevivia sem magnésio? Tem tantos magnésios, qual o seu? Aquele que combina com seu signo.

Não esqueça dos peptídeos bioativos hidrolisados. Acrescente uma dose de ashwagandha para baixar o cortisol, reduzir o estresse e curar a fadiga. Depois, para desintoxicar, é a hora do ginkgo biloba, da maca peruana, da chlorella e da spirulina azul. Use a coenzima Q10 para energizar suas mitocôndrias. Com isso, dê adeus ao envelhecimento celular.

O almoço é sem carne vermelha, sem carboidrato, sem gordura, com muitas folhas verdes cruas temperadas com azeite de oliva de santa extravirgem e sal do Himalaia. Para beber, suco de babosa. Hora da berberina, o hype do momento para emagrecimento, controle glicêmico e equilíbrio ortomolecular quântico.

No meio da tarde, depois da meditação, para estimular seu cérebro, iria sugerir guaraná em pó, mas é tão século XX. O guaraná está precisando de um rebranding, então vamos de matcha chai.

Para o jantar — com talheres de bambu —, algas marinhas com óleo de coco e vinagre de maçã para desinflamar o fígado. Consuma com água alcalina para neutralizar o pH do corpo. Quando sentir fome, lembre-se que não é fome, é jejum. Durma com as galinhas.