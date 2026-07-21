Mário Corso

Mario Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Bem-estar (?)
Opinião

Receita da longevidade

De olho na juventude eterna, uma rotina que promete tudo, menos tempo para viver

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