Cigarro, bebida ou jogo: qual o pior vício?

Mário Corso

Mario Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

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