As férias de Sísifo

É interessante imaginar Sísifo feliz, mas já imaginou ele tendo um fim de semana completo? LekePOV / Pexels

Zeus: Qual é o motivo do burburinho lá embaixo?

Hermes: Sísifo levou a pedra até o topo do morro e ela está lá, parada.

Zeus: Impossível. Foi calculado para as forças dele acabarem antes e a pedra rolar até o ponto mais baixo.

Hermes: O Arquimedes me disse que, com o passar dos séculos, a pedra foi se desgastando, logo, ficou mais leve e Sísifo conseguiu a proeza.

Zeus: Onde Hefesto estava com a cabeça que não previu isso?

Hermes: Na verdade ele previu. A bola original era de bronze. Mas como o bronze é mais denso que o granito, ela era menor. O pessoal do marketing queria uma imagem de uma pedra do tamanho do corpo dele, fica melhor nas pinturas. Daí Atena autorizou trocar.

Zeus: Mande Hefesto fazer uma outra pedra imediatamente.

Hermes: Hefesto está ocupado.

Zeus: Absurdo. Eu designo as prioridades e essa é a prioridade.

Hermes: Hefesto está fazendo o novo closet de Hera, sua esposa. Você vai encarar mandar parar a obra dela?

Zeus: Ele já está nisso faz tempo, impossível não estar pronto.

Hermes: Bem, só a parte dos sapatos é para 25 mil pares.

Zeus: Ainda bem que eu estou sem nenhum raio ao alcance da minha mão. Meu filho, você entende que isso é uma desmoralização para mim? Como assim, parar um castigo que eu pessoalmente ordenei. Já basta o Hércules ter libertado o Prometeu, que eu acorrentei num penhasco por ter roubado o fogo para os homens.

Hermes: Entendo, pai. Quem sabe vamos fazer de conta que é algo programado. Vamos chamar de férias. Quando o Hefesto terminar a nova pedra, termina o período de férias.

Zeus: Hermes, essa imagem do Sísifo carregando a pedra é uma mensagem sobre a aventura humana. Qualquer dia, os humanos vão querer essa vagabundagem que você chamou de férias. Já imagino teus tios, Poseidon e Hades, fazendo piada de mim por ser mole com a humanidade.

Hermes: Na verdade é uma tendência. Todos já compraram a ideia do deus hebraico, de parar um dia na semana para descansar. Eles já estão funcionando no 6x1.