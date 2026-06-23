Quem merece um certificado de adulto?

Na divisão adulta, algumas provas práticas começam diante da pia. MART PRODUCTION / Pexels

Como é certo e sabido, o que mais faz falta nesse mundo são adultos. Ser adulto saiu de moda, por isso as coisas estão como estão.

A certidão de nascimento pouco diz, já vi crianças de todas as idades. Gente que não suporta frustração, não sabem fazer nada e reclamam de tudo. Insistem em respostas simples para problemas complexos. Discursam sobre assuntos dos quais nunca estudaram. Além disso, estão certas que só o mundo é responsável pelos seus fracassos.

Não seria a hora de criar um curso para adultecer? Ou pelo menos uma agência de certificação. Algo como o certificado ISO 9001, esse que serve para empresas. Imagine isso na esferas das relações, como daria segurança para começar: fulano é feinho, mas tem certificado de adulto premium.

Sei que seria difícil o sistema de avaliação. Não penso em quesitos únicos eliminatórios, mas que funcionariam somados. Exemplo, alguém pode ser um adulto sem saber fritar ovos, mas se isso for somado a outros deslizes, como não encher as formas de gelo e repor o papel higiênico, não teria acesso a divisão adulta.

Existem muitos indícios que ajudam. Exemplo, alguém que só vê filmes da Marvel, a biblioteca de mangá é maior do que a de livros e ainda não come salada, não ganharia nem a guia para o protocolo.

Quanto às modalidades – porque ninguém consegue ser adulto em tudo –, pensei em cinco itens. O primeiro é o Certificado de Adulto Financeiro (CAF) o sujeito que não gasta tudo que ganha.

Depois temos o Certificado de Adulto Doméstico (CAD), é especialmente difícil para os homens, chega-se a níveis de alta complexidade – exemplo, sobre não lavar roupas brancas junto com coloridas.

Terceiro é o Certificado de Adulto Logístico (CAL), na área de coisas como saber pegar ônibus e marcar uma consulta médica.

Quarto é o Certificado de Adulto Saudável (CAS). Trata-se de quem já sabe que não dá para viver de pizza e sorvete.

Certamente o mais importante, o Certificado de Adulto Afetivo (CAA). Envolve a ideia que, em certos casos, é você que poderia estar errado na discussão e, portanto, deveria pedir desculpas.