Por que amamos os gatos?

O gato é um companheiro que respeita a solidão e sabe esperar. Birkant Cakar / Pexels / Divulgação

Estou bem acompanhado no meu amor pelas minhas duas gatas, o fã clube do gato é imenso. Não só dentro de casa, o gato virou ícone na internet, há uma saturação imagética dele na cultura digital. O que nele captura a tantos? O homem sempre usou animais para pensar relações sociais, emoções, virtudes e vícios. A raposa é astuta, o leão é corajoso, o cão é fiel, e o gato, o que é?

O gato surgiu como antagonista do rato, isso o marcou arquetipicamente como um colaborador nosso e como o oposto do inimigo em comum. O rato é um ser sujo, por viver perto do lixo, no esgoto, impuro; no contraponto, o gato é limpo, e se é limpo, é puro. O rato é noturno, do escuro; nossa imagem do gato é dele deitado ao sol, um ser da luz. O rato é por excelência o animal da contaminação, da peste, e o gato, o guardião dessa fronteira. Temos asco pelo rato e atração pelo gato.

O gato é um animal selvagem dentro de casa, predador domesticado, mas que nunca foi completamente domado. Isso cria uma tensão: ele é perigoso sem ser ameaçador, próximo sem ser submisso. O cachorro ama você. O gato suporta que você exista. Essa assimetria é sedutora para nós.

O gato é um animal que performa o corpo, espreguiça, arqueia, ronrona e lambe-se. É quase um exibicionista involuntário. Nós enxergamos sensualidade na sua ioga natural. Não é coincidência que “gatinha” tenha se tornando sinônimo erótico em tantas línguas.

A independência, como valor moderno, também explica o seu sucesso contemporâneo. O gato é o animal do indivíduo urbano hipermoderno, não exige horário, não exige passeio, não exige reciprocidade emocional imediata. É um companheiro que respeita a solidão e sabe esperar.

O mistério é outro engate. O gato é ilegível, a persistência de seu enigma é um obstáculo para que tentemos projetar nele nossos pensamentos, apesar disso, é presente o suficiente para criar vínculo.

Agora que os gatos de rua estão desaparecendo, os gatos tornaram-se aristocratas. Eles levam a vida que gostaríamos de ter. Com todo o tempo do mundo para dormir e fruir a existência. Eles são uma oração e um elogio ao silêncio. Eles são o avesso da nossa ansiedade, a pausa da nossa correria, a paz que não encontramos.