Mário Corso

Mario Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Visível e invisível
Opinião

A lâmina da saudade

Nenhuma lente alcança os mortos, mas algumas lembranças os trazem para perto

Mário Corso

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