Nas redes, tudo precisa de movimento para prender atenção. Mizuno K / Pexels

Quem acompanha conteúdos em plataformas, como Instagram, ou TikTok, já deve ter visto pessoas conversando, informando, e ensinando, enquanto fazem outra coisa – banalidades do cotidiano. Explicam conceitos de antropologia enquanto se maquiam, abordam temas de comportamento enquanto dirigem, caminham por um parque comentando os bastidores da Casa Branca.

Durante um vídeo sobre culinária, faz sentido alguém estar picando legumes. Não se trata disso, meu ponto é quando o estar em movimento não se faz necessário ao conteúdo, e tampouco se conecta com o que se fala. É algo como: eu não paro meu dia para fazer conteúdo digital, ou então, eu vos convido a participar da minha vida privada enquanto discorro sobre um tema.

Se levamos a sério Marshall McLuhan, que diz que o meio é a mensagem, e impacta tanto ou mais do que o conteúdo, o que temos nesses vídeos? Não creio que se trata de algo ligado ao mundo digital – é algo anterior, creio que o preceda.

O homem contemporâneo tem horror a tudo que posa ser considerado perda de tempo. Afinal, a equação subterrânea que guia nossos dias diz que tempo é dinheiro. Logo, perder tempo é igual perder dinheiro. É por isso que só cultivamos o que possa ser abreviado.

Esse comportamento se insere na mesma gramática dos inimigos do tédio, de quem acredita que o tempo ocioso deveria ser útil. Quem está parado estaria perdendo de fazer algo.

O filósofo Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço mostra como chegamos no moto perpétuo da superprodução voluntária. Para Han, o sujeito contemporâneo explora a si mesmo acreditando que está se “realizando”. Nesse cenário, estar parado não é só perder dinheiro, é quase uma falha moral, uma falta de projeto.

O outro lado da equação também conta, quem assiste tampouco suporta que alguém esteja parado. Precisa do movimento para quebrar uma suposta monotonia de alguém que apenas fala. Talvez seja alguém que já não consiga só escutar – tudo se transforma em estímulo simultâneo.