Um armário peculiar

Depois de anos na lida, a Kombi agora está estacionada entre uma Mercedes C-180 e um BYD Song Plus. pixarno / stock.adobe.com

Junto com o boleto do condomínio chegou uma multa. É proibido deixar caixas nas garagens. Lídia ponderou que era algo chato, mas tinha lógica. Como ela acredita no ser humano, foi falar com o síndico. Queria desculpar-se e pensar numa solução.

Eles tinham comprado o apartamento dos sonhos. Boa localização, ótima vista, tamanho justo para depois que os filhos se foram. Faltava apenas um detalhe para ser perfeito: ter um quarto de jogos. Sabe aquele cômodo pequeno, que um dia foi despensa, ou o antigo quarto de empregada, onde dá para “jogar" as tranqueiras e fechar a porta?

Sobrava uma vaga na garagem, por que não deixar as coisas lá? O síndico foi taxativo, não dava para instalar um armário na garagem. Ponderou que o 501 havia alugado um espaço em um depósito. Para piorar, sutilmente, ele insinuou se ela não seria acumuladora.

Seria ridículo alugar um lugar para coisas que precisam estar à mão. Ela só queria um lugar para deixar a areia dos gatos, a cadeirinha do neto quando não está sendo usada e as estufas quando verão chega.

Voltou para casa furiosa. Menos por não ter resolvido o problema e mais pela insinuação do síndico. Além disso, agora as caixas estavam na sala, atrapalhando o fluxo.

O marido leu a convenção do condomínio e encontrou a mesma informação. Está claro o veto de deixar qualquer outro objeto nas garagens fora carro, moto e bicicleta.

Lídia pensou em deixar as coisas no porta mala do carro e uma luz acendeu em sua cabeça.

— Precisamos comprar uma Kombi!

Fausto riu muito. Só parou quando se deu conta que não era piada. Lídia estava determinada. Ponderou sobre um gasto desnecessário de um carro a mais.

— Não é um carro, é um armário. Ela só precisa chegar até aqui. Pode ser qualquer caco velho. Não me deixaram comprar um armário novo, vou comprar um velho.

Bufando e soltando fumaça como uma locomotiva, a Kombi chegou na garagem. A única providência foi ser lavada. Não foi fácil tirar o cheiro entranhado de feira de verduras.