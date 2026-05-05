Mário Corso

Mario Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Divã sem corpo
Notícia

Se a IA fosse psicanalista

A máquina não se machuca, não se irrita e não abraça, mas talvez seja justamente por isso que continua ali

Mário Corso

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