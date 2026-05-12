Conviver com outra personalidade exige diplomacia. cottonbro studio / Pexels

O grande problema da dupla personalidade é que elas têm que dividir o mesmo corpo. Já é difícil dividir uma moradia, imagina ser colega de corpo.

O problema é maior se uma delas bebe. Ter que dividir um fígado nunca dá certo. Aquela parte que diz: “nunca mais vou beber”, está certa e cumpre a promessa. Já a outra, começa a luz do dia rarear e já é abduzido pelo duende do chope. E para piorar, os copos de chope nunca estão sozinhos, vivem em bandos.

Você nunca se perguntou por que os assaltos à geladeira tendem a ser noturnos? É óbvio, uma personalidade espera a outra dormir e depois afunda no pudim. Só na manhã seguinte a outra personalidade vai se dar conta. “Ora, se só estou sozinha nesta casa, quem terminou o pudim e bebeu a calda?” A que se dá conta tem uma pegada masoquista, vive para regimes e suporta passar fome. A outra sonha viver numa banheira de calda de chocolate belga.

Isso explica também o amor. Os ditos bígamos são na verdade dois monogâmicos. Uma personalidade ama fulano, a outra não pode passar sem beltrano.

Quando numa família, dois irmãos se sentem o preferido dos pais, talvez o sejam. Pais e mães com mais de uma personalidade não faltam.

E nem é só o corpo o problema, drama mesmo é dividir a mesma conta bancária. A personalidade sovina faz planilha, corta supérfluos, separa dinheiro para investir. Se distrai e, quando vai conferir a conta do cartão, encontra a sabotagem da outra: uma máquina de fazer waffles parcelada em doze vezes.

E a arrumação da casa? A minimalista quer doar metade das coisas, viver com o essencial, sentir leveza. A acumuladora guarda nota fiscal do século passado, carregador de celular da Nokia, meia sem par (e se a outra reaparecer?), e onze potes de sorvete vazios. As duas nunca chegam a um acordo sobre o que é essencial.

Conviver com outra personalidade exige diplomacia. Afinal, o condomínio é vitalício e o divórcio impossível. A saída é aprender a dividir o espaço no guarda-roupa, o fígado e os boletos.