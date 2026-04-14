Mário Corso

Mario Corso

Mário Corso é psicanalista e escritor. Passo-fundense adotado por Porto Alegre. Formado em psicologia pela UFRGS, trabalha com adultos e adolescentes.

Misoginia
Opinião

O mito do macho alfa

A ideia de um macho agressivo, que mantém o poder pela força bruta, diz mais da ideologia humana do que de biologia

Mário Corso

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