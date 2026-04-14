O mito do macho alfa

Os lobos só são agressivos entre si em cativeiro. BerndtHH / Adobe.stock.com

O tenente-coronel da PM paulista, Geraldo Neto, está preso. É acusado de matar sua esposa, a soldado Gisele Alves, com um tiro na cabeça e depois forjar ter sido suicídio. Na recuperação das mensagens de celular, ele se referia a si mesmo como macho alfa e queria que sua mulher fosse uma fêmea beta obediente e submissa. De onde o tenente-coronel tirou esse vocabulário peculiar?

O conceito de macho alfa foi popularizado por David Mech, um americano especialista em lobos. Anos depois, ele mesmo escreveu que estava errado. Os lobos não exercem dominância agressiva e são hiper cooperativos entre a matilha. Os lobos só são agressivos entre si em cativeiro.

O primatologista Frans de Waal também tentou corrigir a percepção distorcida, esclarecendo que em primatas a liderança depende prioritariamente de apoio e inteligência social, e secundariamente de força. Ainda, as alianças para alcançar o poder passam também pela aprovação das fêmeas. A ideia de um macho agressivo, que mantém o poder pela força bruta, diz mais da ideologia humana do que de biologia.

A comunidade científica absorveu a crítica, mas o mito do “lobo alfa” permaneceu na cultura popular. E pior, migrou para o comportamento humano, sendo usado para vender uma narrativa de que homens "alfa" seriam naturalmente agressivos, competitivos, promíscuos e líderes incontestáveis, enquanto os "betas" seriam submissos e fracassados.

Nas últimas décadas, transformações sociais como o avanço do feminismo e a perda de privilégios historicamente masculinos, geraram o que muitos autores chamam de crise da masculinidade. Diante da insegurança sobre o que significa ser homem, certos movimentos buscaram na biologia uma suposta verdade imutável que justificasse a dominação masculina.