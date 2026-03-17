Seu animal!

Jovens que sentem uma conexão e se identificam com algum tipo de animal. Kyryl Gorlov / stock.adobe.com

Os therians são jovens que sentem uma conexão e se identificam com algum tipo de animal. Sempre que podem, andam de quatro usando máscaras e adereços que imitam o animal que “seriam”.

O incômodo que os therians causam é desproporcional ao seu número. Eles são estatisticamente irrelevantes, mas muita gente se sente incomodada com sua performance. Por quê? Porque tocam no tabu fundador da nossa espécie. Todo movimento, desde a mitologia, depois a religião, vai no sentido de nos descolar e afastar da natureza, da condição animal.

Tanto que na linguagem, os piores insultos são aqueles que nos rebaixam à condição animal: cadela, porco, vaca, macaco. A animalização do outro é a arma simbólica usada para justificar racismos, colonialismos e toda sorte de violência.

Enquanto fenômeno, os therians não são uma novidade. Culturas xamânicas compartilham crenças parecidas sobre ter um “duplo animal” que seria constituinte de seu ser. Os deuses egípcios passaram por uma transição: das formas puramente animais para os corpos humanos com cabeças de bicho. Hórus é homem com cabeça de falcão, Anúbis homem com cabeça de chacal, Bastet mulher com cabeça de gata. Para estes seres míticos híbridos criou-se a palavra teriantropia, do grego therion (animal selvagem) e antropos (homem).

Philip Pullman, em A Bússola de Ouro, criou os dæmons: animais que são a alma externalizada de cada pessoa, que dialogam com ela, que revelam sua essência. É a ficcionalização perfeita da intuição therian: o animal não como metáfora, mas como substância mesma da identidade. Ainda, Batman e o Homem Aranha seriam therians?

O animal tornou-se o último refúgio da pureza num mundo onde o humano se revelou irremediavelmente corrupto. Um cachorro atacado choca mais do que a estatística de crianças mortas numa guerra. Estamos diante de uma inversão psíquica: transferimos para os animais a compaixão que já não conseguimos sentir por nós mesmos.